الصين تشن حملة على المواد غير القانونية المستنزفة للأوزون

دأت الصين عمليات تفتيش عامة على صناعات الرغويات لشن حملة على الانتاج غير القانوني للمواد التي تؤدي إلى استنزاف الأوزون والتي تستخدم على نطاق واسع في المبردات وأجهزة تكييف الهواء.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ذكرت وكالة التحقيق البيئي، وهي منظمة غير ربحية مقرها لندن ،في يوليو تموز أن عشرات من الشركات الصينية تستخدم مادة سي.إف.سي-11 الكيماوية المحظورة والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري لدى إنتاج الرغويات.

والصين هي أكبر منتج لمادة البولي يوريثان الرغوية وقد وعدت بحظر إنتاج المواد الكيماوية التي تستنزف الأوزون بما في ذلك مادة سي.إف.سي-11 والمواد المماثلة لدى انضمامها إلى بروتوكول مونتريال في 1991. وقالت وزارة البيئة في بيان يوم الجمعة "سنرسل مفتشين من الوزارة وسنطلب أيضا من السلطات المحلية إجراء مراجعات ذاتية.. بشأن كل الشركات المشاركة في إنتاج الرغويات.

"هذه الخطوة تهدف إلى ضمان امتثال الشركات للبروتوكول".

ولكن الوزارة اعترفت أيضا بصعوبة اكتشاف الإنتاج غير القانوني لأن الشركات المتورطة في ذلك تخفي عادة عملياتها عن السلطات.