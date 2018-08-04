وزير الخارجية التركي يعزي موسكو في ضحايا حادث تحطم المروحية

موسكو — سبوتنيك . وكتب الوزير على "تويتر" اليوم السبت: "شعرت بالحزن الشديد عندما علمت بتحطم طائرة هليكوبتر في إقليم كراسنويارسك…التي أدى إلى مقتل 18 شخصا، أعرب عن خالص التعازي لحكومة وشعب روسيا وإلى أقرباء الضحايا".

هذا وأكد مصدر في هيئة الطوارئ الروسية صباح اليوم، مقتل 18 شخصا في تحطم مروحية في منطقة إيغاركا بإقليم كراسنويارسك شرقي البلاد صباح اليوم السبت.