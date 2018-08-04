تسجيل
12:42 04 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    امرأة تلتقط صورة لبركان ماونت أغاونغ في جزيرة بالي، إندونيسيا 5 يوليو/ تموز 2018

    إندونيسيا تقرر ترحيل أسترالية كانت في طريقها لإقليم بابوا

    © AFP 2018 / Sonny Tumbelaka
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رفضت السلطات الإندونيسية دخول طالبة دراسات عليا أسترالية كانت في طريقها للسفر عبر بالي إلى إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد لقضاء عطلة وقررت ترحيلها.

    وكتبت بليندا لوبيز، التي تحضر رسالة الدكتوراه في الدراسات الإندونيسية بجامعة ماكواري في أستراليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقول إنها محتجزة في مطار دنباسار في بالي منذ منتصف الليلة الماضية وتم إبلاغها أن اسمها مدرج على قائمة سوداء حكومية.  وفقا لوكالة "رويترز".

    زعيم كوريا الشمالية كم جونغ أون
    © REUTERS / KCNA
    إندونيسيا توجه دعوة لزعيم كوريا الشمالية

    ويشهد إقليم بابوا صراعا انفصاليا محتدما منذ ضمه إلى إندونيسيا بعد استفتاء دعمته الأمم المتحدة وقوبل بانتقادات على نطاق واسع عام 1969 ولا تزال المنطقة من أفقر مناطق إندونيسيا. وما زالت هناك قيود على دخول وسائل الإعلام العالمية الإقليم.

    وقالت لوبيز التي كانت في السابق مراسلة بالعاصمة جاكرتا عبر "فيسبوك" إنها كانت تقضي شهر العسل وخططت لحضور مهرجان سياحي يقام في بابوا.

    لكن لدى وصولها مطار بالي، منعتها سلطات الهجرة من الدخول وسألتها عما إذا كانت صحفية وما إذا كانت "قد ارتكبت خطأ في حق إندونيسيا".

    وكتبت لوبيز تقول إن السلطات كانت قد رحلتها من بابوا عام 2016 بعد الاشتباه بأنها صحفية.

    زلزال قوي يضرب إندونسيا
    © REUTERS / Lalu Onank
    محاولات لإنقاذ مئات العالقين بعد زلزال إندونيسيا

    ونفى أجونج سامبورنو المتحدث باسم مكتب الهجرة أن يكون ترحيل لوبيز بسبب الاعتقاد أنها صحفية.

    وأضاف "منعت بليندا من دخول إندونيسيا بسبب قضية هجرة". لكنه أكد أن اسمها مدرج على قائمة سوداء بخصوص الهجرة.

    وقال أندرياس هارسونو الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش إن قضية لوبيز "توضح من جديد أن السلطات الإندونيسية ما زالت تفرض قيودا على دخول الصحفيين الأجانب أو أي شخص يشتبه بأنه يقوم بعمل صحفي إلى بابوا".

    وتعهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عند توليه السلطة في 2014 بتخفيف القيود على وسائل الإعلام فيما يتعلق بإقليم بابوا لكن النشطاء يقولون إن منع الصحفيين من تغطية الأحداث هناك مستمر.

    وفي فبراير شباط 2018، تلقت مراسلة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أوامر بمغادرة الإقليم بعدما قال الجيش الإندونيسي إن تغريدات كتبتها خلال زيارتها تسببت في "إيذاء مشاعر الجنود".

    انظر أيضا:

    بالفيديو... طفل ذو وجهين يولد في إندونيسيا
    قرويون في إندونيسيا يقتلون قرابة 300 تمساح في هجوم انتقامي
    إندونيسيا: غرق 29 شخصا على الأقل في العبارة المنكوبة واستمرار عمليات البحث
    زلزال بقوة 6 درجات يضرب إندونيسيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, إندونيسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    راقصون خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لاستقلال البلاد في ليما، بيرو 29 يوليو/ تموز 2018
    من محادثات سوتشي السورية إلى المهرجانات الصيفية في بقاع العالم - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك