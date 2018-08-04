أردوغان يفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية الأمريكيين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيرد على الولايات المتحدة الأمريكية بالمثل، بعد فرضها عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية احتجاز القس الأمريكي آندرو برانسون في أنقرة.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم السبت، 4 أغسطس/أب: "سنرد على الولايات المتحدة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل"، متابعا "سأوجه تعليمات بتجميد أموال وزيري الداخلية والعدل الأمريكيين إن كان لديهما أموال في تركيا".

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS أمريكا تفرض عقوبات على وزراء في الحكومة التركية

وأضاف أردوغان: "الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تليق بالشراكة الاستراتيجية، وهي عدم احترام لتركيا"، موضحا "فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين غير منطقي وهو أمر غير مقبول".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك فيما يتعلق بقضية القس الأمريكي أندرو برونسون. ووفقا لتوضيحات وزارة الخزانة الأمريكية، أن وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويليو، متهمين "بارتكاب انتهاكات خطيرة بحقوق الإنسان".

يذكر أن السلطات التركية، تحتجز القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني، اللذان تعتبرهما تركيا إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.