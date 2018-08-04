الوفد الأمريكي يسلم كوريا الشمالية رد ترامب على رسالة كيم جونغ أون

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، أن الوفد الأمريكي سلم على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا وزير الخارجية الكوري الشمالي، لي يونغ هو، رد الرئيس دونالد ترامب على رسالة كيم جونغ أون الأخيرة.

موسكو — سبوتنيك. وكتب بومبيو على تويتر:" أتاحت لي الفرص اليوم أن أتحدث مع زميلي وزير الخارجية الكوري الشمالي لي يونغ هو في منتدي رابطة دول جنوب شرق آسيا، تحدثا لفترة قصيرة… نقل وفدنا الأمريكي رد الرئيس على رسالة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich البيت الأبيض: واشنطن ترد على رسالة زعيم كوريا الشمالية

وكان البيت الأبيض قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة ردت على رسالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، التي أرسالها إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأربعاء، مؤكدا أن الرسالة ستصل قريبا.

وكانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية، قد عقدت في سنغافورة، يوم الاثنين 12 يونيو/ حزيران، ويعتبر هذا أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.