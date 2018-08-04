"حماس": من المبكر الحديث عن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم السبت، على لسان مشير المصري، القيادي بحركة حماس، أنه "من المبكر الحديث عن صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال والمشاورات التي تدور بين غزة والقاهرة لتسريع عجلة المصالحة الفلسطينية فحسب".

وأضاف المصري بأن حركة "فتح" ما تزال تتلكأ في ملف المصالحة، حتى اللحظة، ولم تستجب للجهود المصرية بالشكل المطلوب، وبالتالي فإن المصالحة ما تزال معلقة.

בכיר חמאס מושיר אל-מסרי: "מוקדם עדיין לדון על עסקת חילופי שבויים עם הכיבוש הישראלי, הדיונים בין עזה לקהיר מתרכזים בקידום הפיוס בלבד. אנו מצפים שארגון פתח יענה בחיוב למאמציה של מצרים אך הוא אינו עושה זאת באופן הנדרש לפי שעה" https://t.co/QgdNTx8YcA — חדשות עשר (@news10) August 4, 2018

يذكر أن وفد حركة حماس الخارج قد وصل قطاع غزة، مساء أول أمس الخميس، لمناقشة التهدئة مع إسرائيل، وإتمام ملف المصالحة الفلسطينية، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة.