الملتقى الثاني لرجال الأعمال السوري الروسي ينعقد في دمشق

ينعقد في مدينة دمشق الملتقى الثاني لرجال الأعمال السوري الروسي بمشاركة 70 شركة روسية وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض دمشق الدولي في دورته الستين المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبحسب سمير حسن، رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي، فإن المشاركين في الملتقى يبحثون الفرص الاستثمارية والتجارية والسياحية في سورية ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.

وأكد حسن أهمية انعقاد الملتقى خلال فعاليات معرض دمشق الدولي بما يكرس استراتيجية التعاون السوري الروسي ويفتح المجال لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية والبناء والسياحة والطاقة والخدمات، وفقا لما نقلته وكالة " سانا ".

وأضاف حسن: أن "الملتقى فرصة لمناقشة الصعوبات التي تعترض سبل التعاون والعمل على حلها ومعالجتها".

ووصل عدد الدول التي ثبتت مشاركتها في الدورة الـ 60 للمعرض إلى 48 دولة عبر مشاركات رسمية أو وكلاء ومشاركات تجارية ومن المتوقع أن يزداد العدد وفق القائمين على إدارة المعرض.