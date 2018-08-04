الملتقى الثاني لرجال الأعمال السوري الروسي ينعقد في دمشق

وبحسب سمير حسن، رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي، فإن المشاركين في الملتقى يبحثون الفرص الاستثمارية والتجارية والسياحية في سورية ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.معرض دمشق الدولي بما يكرس استراتيجية التعاون السوري الروسي ويفتح المجال لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية والبناء والسياحة والطاقة والخدمات، وفقا لما نقلته وكالة "سانا".
وأضاف حسن: أن "الملتقى فرصة لمناقشة الصعوبات التي تعترض سبل التعاون والعمل على حلها ومعالجتها".
ووصل عدد الدول التي ثبتت مشاركتها في الدورة الـ 60 للمعرض إلى 48 دولة عبر مشاركات رسمية أو وكلاء ومشاركات تجارية ومن المتوقع أن يزداد العدد وفق القائمين على إدارة المعرض.
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