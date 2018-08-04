ميلادينوف يطلب المساعدة من دولة عربية لصالح قطاع غزة

طلب نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، مساعدة مادية من قطر لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للشرق الأوسط طلب 31 مليون دولار من قطر بهدف زيادة إمداد الكهرباء لقطاع غزة والمياه ومشاريع إنسانية أخرى بالقطاع.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON "حماس": من المبكر الحديث عن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

وأكدت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن حركة " حماس" وافقت على شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأبلغت مصر وميلادينوف بهذا الأمر، على أن يشمل هذا الوقف تحسين الأحوال الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية للفلسطينيين في غزة.

ويشار إلى أن وفدا من حركة حماس الخارج وصل إلى قطاع غزة، مساء أول أمس الخميس، لمناقشة المصالحة الفلسطينية مع فتح، وكذلك التهدئة مع إسرائيل، وذلك بعد زيارة قصيرة لمصر.

ويذكر أن الوفد الحمساوي كان مكونا من صالح العاروري وحسام بدران وماهر صلاح، وهي الزيارة الأولى من نوعها لوفد الحركة من الخارج إلى غزة.