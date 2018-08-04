غارة إسرائيلية ثانية على غزة

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، على شريط أخبارها، ظهر اليوم، السبت، أن الجيش الإسرائيلي أغار، للمرة الثانية خلال ساعتين، على خلية فلسطينية كانت تستعد لإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة، من جنوب القطاع.

كانت طائرة إسرائيلية قد شنت، قبل قليل، غارة جوية استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين، شرق جباليا شمال قطاع غزة، أثناء محاولتهم إطلاق بالونات حارقة تجاه الأراضي الإسرائيلية المحاذية للحدود مع القطاع.

ولم تؤكد القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إذا ما كان هناك إصابات أم لا.