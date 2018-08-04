القوات الهندية تقتل 5 مسلحين في كشمير

قتلت قوات الأمن الهندية خمسة مسلحين في منطقة كشمير المتنازع عليها، اليوم السبت، ما تسبب بتنظيم احتجاجات، وهو أكبر عدد من القتلى يسقط في يوم واحد منذ تولي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي السيطرة المباشرة على الولاية.

وانسحب الحزب القومي الهندوسي الذي ينتمي إليه مودي من حكومة ائتلافية في ولاية جامو وكشمير في يونيو/ حزيران وأرجع قراره إلى تدهور حالة الأمن مما أدى إلى سيطرة الحكومة الاتحادية المباشرة عليها. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / Cathal McNaughton باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا على خلفية مقتل امرأة في كشمير

وأصيب عشرات المحتجين بأعيرة نارية، بينهم مصابان بجروح خطيرة، مع احتشاد عدد كبير من الشبان في قرية كيلورا التي تقع في منطقة شوبيان جنوبي كشمير ورشقوا القوات الهندية بالحجارة.

وقال شهود إن القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع والشظايا والرصاص لإخماد الاحتجاجات. وذكر طبيب في مستشفى محلي أنه استقبل ما لا يقل عن 20 مصابا.

وقال الكولونيل راجيش كاليا المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية ومقره سريناجار، إن المسلحين قتلوا اليوم السبت.

وأطلق الجيش والشرطة الهندية عملية، أمس الجمعة، ضد المسلحين الذين تقول الهند إنهم يختبئون في قرية كيلورا. وقال الضابط إن القوات صادرت بنادق آلية.

ويقول المسؤولون إن 227 شخصا، بينهم 130 مسلحا و52 من قوات الأمن الهندية، قتلوا هذا العام في الصراع على كشمير.