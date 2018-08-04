كاتب إسرائيلي: إسرائيل تهدد بعمل عسكري في حال إغلاق ممر ملاحي دولي

قال كاتب إسرائيلي بارز إن الجيش الإسرائيلي مستعد للقيام بعمل عسكري في حال إغلاق مضيق باب المندب.

ذكر المحلل السياسي الإسرائيلي، عومير كرمون، أن الجيش الإسرائيلي يهدد بالقيام بعملية عسكرية في حال إغلاق الممر الملاحي الاستراتيجي، مضيق باب المندب، أمام حركة الملاحة البحرية.

© REUTERS / Faisal Al Nasser السعودية تعلن استئناف تصدير النفط عبر مضيق "باب المندب"

وأكد الكاتب في مقاله المنشور بالموقع الإلكتروني العبري "نيوز وان "، ظهر اليوم، السبت، أن استئناف السعودية نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، بدءا من اليوم، السبت، بعد تعليق استمر قرابة عشرة أيام، عقب استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يعني استعداد إسرائيل لأي عمل عسكري في باب المندب

تهديد إيراني

وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي فتح الباب أمام استعداد إسرائيل من جانب آخر لأي عمل عسكري في الشرق الأوسط، وذلك ضمن تحالف دولي، ستكون كل الأذرع العسكرية الإسرائيلية جزءا منه.

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد علق على الإعلان الإيراني بغلق المضيق، بأن إسرائيل على استعداد كامل للانضمام لتحالف دولي ضد إيران في قيام طهران بهذا الأمر.

وزاد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على قول رئيس وزرائه، بأن أي تهديد للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، يقابله استعداد إسرائيلي على كل الأذرع العسكرية، البرية والبحرية والجوية، وبأن على أعداء بلاده إدراك هذا الأمر.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD الحكومة اليمنية تؤيد إجراءات التحالف لحماية الملاحة في باب المندب

نوه الكاتب الإسرائيلي، عومير كرمون، إلى أن تهديدات نتنياهو وليبرمان تفتح الباب أمام احتمالية قيام بلاده بأي عمل عسكري لمنع إغلاق الممر الملاحي الدولي المطل على البحر الأحمر والذي يربطه بالمحيط الهندي، والممثل في مضيق باب المندب، خاصة وأنه النافذة الوحيدة لميناء إيلات البحري على البحر الأحمر.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد كتبت في تقرير آخر لها، أن هناك خططا إيرانية لاستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، عبر استخدام القذائف والألغام البحرية.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير سابق لها، بأن ثمة تهديدا جديدا على إسرائيل في البحر الأحمر، بعد ورود معلومات بشأن خطط إيرانية لاستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

الحوثيون

وأشارت الصحيفة إلى أن التهديدات لن تطال السفن الإسرائيلية فحسب، إنما السفن الغربية أيضا، وذلك بعد استهداف سفن سعودية في منطقة باب المندب على يد "الحوثيين".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية الانتباه إلى أن المناوشات الإيرانية الأمريكية استدعت التفكير الأمريكي بوجود قوة عسكرية للحفاظ على الممر الملاحي في مضيق هرمز، وذلك عقب استهداف ناقلتي نفط سعوديتين.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تشكيل "حلف عربي" من دول الخليج العربي ومصر والأردن لمواجهة التهديدات الإيرانية.