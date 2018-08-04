بومبيو يلتقي وزير الخارجية الياباني على هامش قمة آسيان

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع نظيره الياباني، تارو كونو، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في سنغافورة، اليوم، السبت.

ووفقا لوكالة "رويترز". بعد أقل من شهرين من القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة، عاد بومبيو إلى هناك، أمس، الجمعة، وألمح إلى أن مضي كوريا الشمالية قدما في برامجها النووية يتناقض مع تعهدات زعيمها، كيم جون أون، بنزع السلاح النووي.

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN بومبيو يبدي تفاؤله بشأن إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية

وتأتي زيارة الوزير الأمريكي إلى سنغافورة في حين أفاد تقرير سري للأمم المتحدة، أطلعت "رويترز" عليه، بأن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير.

وشكر بومبيو وزراء دول الرابطة على جهودهم لتنفيذ العقوبات علي كوريا الشمالية، موضحا أن عملية إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي ستستغرق وقتا، ولكنه أبدى تفاؤله بأنها ستتم في إطار جدول زمني يضعه كيم والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.