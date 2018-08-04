بومبيو يلتقي وزير الخارجية الياباني على هامش قمة آسيان

ووفقا لوكالة "رويترز". بعد أقل من شهرين من القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة، عاد بومبيو إلى هناك، أمس، الجمعة، وألمح إلى أن مضي كوريا الشمالية قدما في برامجها النووية يتناقض مع تعهدات زعيمها، كيم جون أون، بنزع السلاح النووي.
ولم ترد بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير.
وشكر بومبيو وزراء دول الرابطة على جهودهم لتنفيذ العقوبات علي كوريا الشمالية، موضحا أن عملية إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي ستستغرق وقتا، ولكنه أبدى تفاؤله بأنها ستتم في إطار جدول زمني يضعه كيم والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)