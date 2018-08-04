"إي.دي.إف" الفرنسية تغلق 4 مفاعلات نووية بسبب موجة الحر

وبحسب وكالة "رويترز". أوضح المتحدث أن ارتفاع درجة حرارة الماء في نهري، الرون والراين، اللذان تضخ المحطات الثلاث المياه منهما للتبريد، أدى لإغلاق مؤقت للمفاعلات.
وسجلت درجات الحرارة ارتفاعات قياسية في إسبانيا والبرتغال، أمس، الجمعة، وستظل أعلى من الأربعين مئوية حتى يوم الأحد، على الأقل.
وتستخدم محطات الطاقة النووية التابعة لشركة المرافق، والواقعة على نهري، الرون والراين، مياه النهرين لتنظيم درجات الحرارة في المفاعلات، وتعيد صرف المياه الدافئة إلى النهرين.
وفُرضت قيود على حجم المياه المستخدم في المحطات مع ارتفاع درجة حرارة مياه النهرين.
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