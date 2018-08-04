إيران تعين مسؤولا في وزارة الخارجية مديرا لمكتب رعاية مصالحها في السعودية

عينت إيران، اليوم السبت، مسؤولا في وزارة الخارجية مديرا لمكتب "رعاية المصالح" الذي تعتزم افتتاحه في مدينة جدة السعودية.

طهران — سبوتنيك. ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "محمد علي بك، مدير دائرة عمان واليمن في وزارة الخارجية، عين رئيسا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في جدة".

© REUTERS / Faisal Nasser إيران تعلن استئناف علاقات دبلوماسية مع السعودية

كان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي ، قال في وقت سابق من اليوم، السبت، في تصريحات نقلتها وكالة "بانا" الإيرانية، أنه "سيجري افتتاح مكتب رعاية مصالح إيران في السعودية قريبا بناء على الاتفاق الذي أجريناه في سويسرا قبل ثمانية أشهر، والذي تقرر فيه أن تحفظ سويسرا مصالح إيران في المملكة العربية السعودية ".

وأضاف قاسمي "أرسلنا فريقا قنصليا من 10 أشخاص للإشراف على بعثتنا إلى الحج".

ولم يذهب الحجاج الإيرانيون إلى الحج عام 2016 بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقطع العلاقات الدبلوماسية إثر اقتحام متظاهرين إيرانيين مقر السفارة السعودية في طهران احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين نمر النمر عام 2016.