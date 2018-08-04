صحيفة إسرائيلية تكشف موعد ومكان لقاء روحاني وترامب

قالت صحيفة عبرية إنه قد تقرر عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني، الشهر المقبل.

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، عن مصادر غربية دبلوماسية قولها إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي بنظيره الإيراني، حسن روحاني، في نيويورك، الشهر المقبل، أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

© Sputnik . Sergei Guneyev صحيفة تفجر مفاجأة بشأن لقاء بين روحاني وترامب بوساطة دولة عربية

وادعت الصحيفة العبرية أن مصادر دبلوماسية ألمانية وفرنسية تقيم مباحثات غير رسمية بين الطرفين، الإيراني والأمريكي، في الفترة الراهنة، من أجل التمهيد لعقد القمة التاريخية، في مقر الأمم المتحدة، الشهر المقبل.

وكان الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، قد زعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، رغم رفض طهران دعوة ترامب للقاء يجمعه بالرئيس الإيراني.

وادعى الموقع الإلكتروني الاستخباراتي، مساء الأربعاء الماضي، أن ترامب يستعد لعقد لقاء قمة مع روحاني، بوساطة عُمانية، وبأن المباحثات السرية بينهما بدأت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، دون علم القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة، وفي أي وقت يريده الإيرانيون.

سبق لترامب أن صرح بأن لديه شعور بأن الزعماء الإيرانيين سيتحدثون قريبا جدا مع الولايات المتحدة.