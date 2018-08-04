صحيفة إسرائيلية تكشف موعد ومكان لقاء روحاني وترامب

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، عن مصادر غربية دبلوماسية قولها إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي بنظيره الإيراني، حسن روحاني، في نيويورك، الشهر المقبل، أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، قد زعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، رغم رفض طهران دعوة ترامب للقاء يجمعه بالرئيس الإيراني.
وادعى الموقع الإلكتروني الاستخباراتي، مساء الأربعاء الماضي، أن ترامب يستعد لعقد لقاء قمة مع روحاني، بوساطة عُمانية، وبأن المباحثات السرية بينهما بدأت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، دون علم القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة، وفي أي وقت يريده الإيرانيون.
سبق لترامب أن صرح بأن لديه شعور بأن الزعماء الإيرانيين سيتحدثون قريبا جدا مع الولايات المتحدة.
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