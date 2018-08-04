قاض يلزم إدارة ترامب بالعثور على أهالي نحو 500 طفل مهاجر

لازال صدى قضية أطفال المهاجرين يلقي بظلاله داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حمل قاض، أمس الجمعة 3 أغسطس/ آب، إدارة الرئيس دونالد ترامب مسؤولية العثور على أهالي نحو 500 طفل مهاجر، بعد أن تم فصلهم تطبيقا لسياسة عدم التسامح مع الهجرة غير الشرعية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي.

وبحسب قناة "آي بي سي نيوز" الأمريكية، قال القاضي دانا سابراو الذي سبق أن أمر قبل أكثر من شهر بلم شمل هذه العائلات، "الواقع يفيد بأن عدم العثور على واحد من الأهل يعني أن طفلا سيصبح يتيما، وهذا الأمر تتحمل إدارة ترامب كامل مسؤوليته".

© REUTERS / Loren Elliott مطالبات بمعلومات عن أطفال المهاجرين من دول أمريكا الوسطى

وبحسب الأرقام التي قدمتها الحكومة إلى المحكمة الخميس الماضي فإن 410 من الأطفال المهاجرين الـ572 الذين لا يزالون في عهدة الدولة، لديهم أهل خارج الولايات المتحدة.

وأضاف القاضي سابراو في تصريح أدلى به هاتفيا من مكتبه في سان دييغو في كاليفورنيا، "العديد من الأهالي طردوا من البلاد من دون أولادهم، كل ذلك هو نتيجة عمليات فصل قامت بها الحكومة، ونتيجة عجزها وفشلها في اقتفاء أثر الأهل وجمع العائلات".

وأمر القاضي بأن تحدد الحكومة مسؤولا عن "هذه المهمة الضخمة" المتمثلة بالعثور على أهالي الأطفال. وحتى الآن لم يتم العثور سوى على أهالي 13 طفلا.

من جهتها طلبت الحكومة الخميس من اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، وهو منظمة ضخمة تنشط في مجال الدفاع عن الحريات المدنية، أن "يستخدم إمكاناته الكبيرة وشبكاته من المكاتب القانونية والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين وغيرهم للعثور على الأهالي الذين طردوا".

وكان هذا الاتحاد قد اشتكى على إدارة ترامب بسبب عمليات الفصل هذه، وأكد استعداده للمساعدة مع التشديد على أن "الحكومة تتحمل وحدها مسؤولية العثور على الأهالي".

وتؤكد الحكومة أنها ملتزمة ذلك، إلا أنه لم يكن بالإمكان العثور على أهالي الأطفال الذين لا يزالون بعهدة مؤسساتها، أو أن أهاليهم من أصحاب السجلات الإجرامية.

وفصل أكثر من 2500 طفل عن أهاليهم بعد أن عبروا الحدود بشكل غير شرعي، بين مطلع مايو ونهاية يونيو الماضيين.

وأجبر ترامب على التراجع عن قراره في نهاية يونيو/ حزيران، بسبب الضجة التي أثيرت حول هذه المسألة، وتم — حتى الآن — لم شمل نحو 1500 عائلة.