وزير خارجية كوريا الشمالية يزور إيران الثلاثاء

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو سيزور إيران الثلاثاء المقبل

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، يتزامن وصول ري مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي أبرمته القوى الكبرى مع طهران في 2015، لتقييد برنامجها النووي.

وتأتي الزيارة في وقت تضغط الولايات المتحدة على بيونغ يانغ للتخلي عن قدراتها النووية بعدما اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على "نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية" خلال قمة تاريخية عقداها في يونيو/ حزيران الماضي.

وتابعت الوكالة، أن وزير الخارجية الكوري الشمالي سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بدون إعطاء تفاصيل عن المواضيع التي سيناقشها الطرفان.

ويعتقد أن ري التقى وفدا إيرانيا رفيع المستوى خلال اجتماع لحركة دول عدم الانحياز عقد في باكو في أبريل/ نيسان، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وحضر وفد كوري شمالي كذلك مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني في أغسطس/ آب 2017 بعدما أعيد انتخابه لولاية ثانية.