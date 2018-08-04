وزير خارجية أوزبكستان يبحث مع نظيره الهندي الوضع في أفغانستان

بحث وزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف، مع نظيره الهندي سوشما سفاراج، الوضع في أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك. صرحت وزارة الخارجية الأوزبكية في بيان اليوم السبت: أن "وزيري خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف، والهند سوشما سفاراج التقيا يوم 4 آب/ أغسطس في بلادنا".

© REUTERS / OMAR SOBHANI ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مسجد في أفغانستان إلى 20 شخصا

وأشار البيان إلى أن اللقاء عقد اليوم بعد وصول سفاراج بزيارة رسمية إلى أوزبكستان، وتم بحث القضايا الراهنة على جدول الأعمال المشترك، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف البيان: "وتم إيلاء اهتمام خاص للتعاون بين أوزبكستان والهند في تيسير عملية السلام في أفغانستان وتطورها الاجتماعي — الاقتصادي".

وتم بحث إمكانية قيام الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزييف، بزيارة رسمية إلى الهند الخريف القادم.