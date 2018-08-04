ترامب: مفعول الرسوم على الواردات الصينية بدأ والسوق الصيني في تراجع

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الرسوم التي فرضتها بلاده على الواردات الصينية قد بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى تراجع في السوق الصيني، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي صار في وضع أقوى وفي طريقه للارتفاع.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريد عبر حسابه على "تويتر"، "الرسوم بدأت تعمل بشكل أفضل مما توقعه أي أحد، والسوق الصيني تراجع بنسبة 27 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وهم (الصينيون) يتحدثون إلينا".

وتابع ترامب، سوقنا أقوى من ذي قبل، وسوف نصعد بشكل ملحوظ حين نتفاوض حول تلك الاتفاقيات التجارية بشكل ناجح".

Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

وتزايدت التوترات بين البلدين بسبب التهديد المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية، بصورة تنذر باندلاع حرب تجارية بين البلدين.

وتقول الصين إنها لا تريد الدخول في حروب تجارية، لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها في مواجهة الولايات المتحدة، وأعلنت، يوم الأربعاء، فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على 106 منتجات أمريكية.

وتعتبر أمريكا أن الصين تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بحرمان الأجانب والشركات الأمريكية في الصين من حقوق براءات الاختراع الأساسية، وفرض شروط تعاقدية سلبية وملزمة تشكل تمييزا ضد التكنولوجيا الأجنبية المستوردة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة 6 يوليو/ تموز، أن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ، بفرضها رسوم استيراد تصل إلى نسبة 25 في المئة على البضائع الصينية.