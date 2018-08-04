صحيفة تكشف أسباب استقالة مديرة السياسات الخاصة بميلانيا ترامب

وذكرت ريغان هيدلاند، لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنها تركت منصبها لرغبتها في العمل في قضايا السياسة الخارجية.

© REUTERS / Vincent Kessler ميلانيا ترامب ترد على سيناتور شتمها بـ "كلام بذيء"

صرحت ستيفاني غريشام، مديرة الاتصالات في مكتب ميلانيا ترامب لشبكة "سي إن إن"، أمس الجمعة: "لم تعد ريغان هيدلاند تعمل في مكتبنا ونتمنى لها أفضل ما لدينا".

وقبل التحاق ريغان هيدلاند، بالعمل في مكتب ميلانيا ترامب، كانت تعمل في مجلس الأمن القومي كمساعدة تنفيذية، وقبل ذلك عملت مستشارة في السياسة والاتصالات لمايك بومبيو، وقتما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب في ولاية كانساس، قبل عمله مدير لوكالة الاستخبارات المركزية ووزيرا للخارجية الأمريكية.

وكانت ريغان هيدلاند، قد صرحت لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنها عملت مع ميلانيا ترامب في برنامجها واسع النطاق "Be Best"، الذي يسعى لتحقيق 3 قضايا مختلفة: نشر الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين رفاهية الأطفال، ونبذ البلطجة تجاههم في المدارس.

وقالت هيدلاند للصحيفة: "إنني ممتنة للغاية للسيدة الأولى على إتاحة الفرصة لي للمساعدة في إطلاق مبادرة سياستها، لقد كانت فرصة نادرة بالنسبة لي لكي أساهم على هذا المستوى العالي، وكان قرارا رحيلي صعبا، إلا أنني قررت العودة إلى جذوري في عالم السياسة الخارجية".