ترامب: الدول الرافضة للتفاوض حول الاتفاقات التجارية سوف تدفع أموالا باهظة رسوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الدول الرافضة للتفاوض حول الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة سوف تدفع أموالا باهظة رسوما على وارداتها.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "إذا بقيت الدول على رفضها للتفاوض فسوف يدفعون لنا مبالغ هائلة في شكل رسوم…سوف نربح في كلتا الحالتين"، مضيفا أن "الرسوم ستجعل بدلنا أكثر ثراء، ونحن نستخدمها للتفاوض لأجل اتفاقات تجارية منصفة".

….Tariffs will make our country much richer than it is today. Only fools would disagree. We are using them to negotiate fair trade deals and, if countries are still unwilling to negotiate, they will pay us vast sums of money in the form of Tariffs. We win either way…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت، يوم 15 يونيو/ حزيران الماضي، أنها قررت فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين، التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار سنويا.

من جانبها أعلنت لجنة التعريفات لمجلس الدولة الصينية، يوم 16 يونيو/ حزيران الماضي، عن اتخاذ إجراءات جوابية مماثلة.

وأصبحت هذه الرسوم المتبادلة سارية المفعول اعتبارا من يوم 6 يوليو/ تموز، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما تصل نسبتها إلى 25 في المئة على استيراد 818 سلعة صينية يبلغ حجمها الإجمالي 34 مليار دولار سنويا.

ومن جانبها اتخذت الصين في اليوم ذاته إجراء مضادا بفرض رسوم تصل نسبتها إلى 25 في المئة أيضا، تمس استيراد حجم مماثل من السلع الأمريكية.