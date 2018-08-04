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23:58 04 أغسطس/ أب 2018
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    فيروس إيبولا

    9 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطي

    © Fotolia / nanomanpro
    العالم
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    أعلن مسؤول في وزارة الصحة الكونغولية اليوم، السبت، تسجيل تسع حالات إصابة بحمى إيبولا النزفية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد تفشيا جديدا للوباء.

    وبحسب "فرانس برس"، أكد الطبيب ندجولوكو تامبوي باتيه، مدير عام جهاز مكافحة المرض "الأمس (الجمعة) حصلنا على النتائج الأولية للعينات التي أخذت من هنا في بيني"، وتابع "هناك ثلاث حالات إصابة في مستشفى بيني وست حالات أخرى في مانجينا (بلدة على بعد 30 كيلومترا)".

    الأطباء الروس يبتكرون لقاح ضد فيروس إيبولا
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتشار إيبولا في جمهورية الكونغو

    ونقل الموقع الإلكتروني لإذاعة "أوكابي" التابعة للأمم المتحدة عن الطبيب قوله "نحن نستعمل كل الوسائل اللازمة للحد من تفشي الوباء في بيني. لا نزال في اليوم الثالث من حملة التصدي (للوباء)، لا يمكننا الجزم بتحقيق تقدم من عدمه لسبب بسيط هو أننا في مرحلة تقييم الأوضاع".

     

    وكان وزير الصحة أعلن الأربعاء أن شرق البلاد يشهد موجة جديدة من تفشي إيبولا، وذلك بعد أسبوع فقط من إعلان القضاء على موجة سابقة ضربت شمال غرب الكونغو الديموقراطية وأدت الى وفاة 33 شخصا.
    وتم رصد الوباء في بلدة مانجينا الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب بيني.

     

    وترزح هذه المنطقة الواقعة شمال إقليم كيفو الشمالية تحت تهديد جماعات مسلحة، من بينها "تحالف القوات الديموقراطية"، ترعب سكان بيني منذ سنوات.

    والجمعة أعرب مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بيتر سلامة عن قلق المنظمة من موجة جديدة لتفشي ايبولا في منطقة تشهد نزاعا. وأكد سلامة "صعوبة محاولة القضاء على تفش لمرض قاتل في منطقة تشهد حربا".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مأساة الكونغو, أخبار الكونغو, إيبولا, إيبولا, الكونغو
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