ترامب يقول إن قرار اجتماعه مع الرئيس الإيراني يعود لطهران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرار اجتماعه مع الرئيس الإيراني يعود لطهران، مضيفا أن الوضع الاقتصادي في إيران يتدهور.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": إن إيران واقتصادها يشهدان تدهورا، شديدا وسريعا. ولا يهم ما إذا كنا سنلتقي أو لا".

وأضاف: "الأمر متروك لهم".

Iran, and it’s economy, is going very bad, and fast! I will meet, or not meet, it doesn’t matter — it is up to them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

يذكر أن ترامب أعلن نهاية يوليو/تموز استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون.

قال ترامب اليوم الإثنين للصحفيين:"لا شروط مسبقة، هم يريدون اللقاء، أنا سألتقي. في أي وقت يريدونه… هذا جيد للبلد، جيد لهم وجيد لنا وجيد للعالم. لا شروط مسبقة إذا أرادوا اللقاء أنا سألتقي".

كان ترامب قد وجه رسالة شديدة اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، محذرا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وغرد ترامب عبر "تويتر" يوم الاثنين الماضي: "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".