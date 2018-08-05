اتفاق جديد بين العراق وإيران بشأن السياحة

أعلنت الحكومة العراقية ونظيرتها الإيرانية أمس السبت، 4 أغسطس/آب، عن تسيير رحلات جوية بين محافظتي البصرة وبصرة، بهدف زيادة التبادل السياحي بين البلدين.

وبحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، "تم التوقيع على الإتفاق النهائي لتسيير رحلات طيران من مشهد إلى البصرة خلال اللقاء الذي جمع وفدا عراقيا مع المسؤولين المعنيين بالمجال السياحي في محافظة خراسان".

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وأضافت الوكالة، أن "المدير العام لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في خراسان أبو الفضل مكرمي فر أعلن خلال لقائه محافظ واسط محمود ملا طلال، عن تسيير هذه الرحلات في غضون الأسبوعين الآتيين بهدف زيادة التبادل السياحي بين البلدين".

وبينت أن "مكرمي فر، اعتبر تطوير التعاون بين محافظتي خراسان وواسط العراقية في مجال الزيارة والسياحة العلاجية من الفرص المتاحة أمام البلدين"، مشيرا إلى "المعالم السياحية والثقافية والتاريخية المنوعة في خراسان".

ولفتت إلى أن "مكرمي فر أشار إلى مشاركة محافظة واسط العراقية في المعرض الدولي للسياحة والصناعات ذات الصلة الذي سيقام في مدينة مشهد خلال الشهر المقبل".

من جانبه، أكد محافظ واسط على استعداد العراق لتعزيز التعاون مع إيران في مجال تبادل السياح بين مدينتي مشهد والنجف معلنا عن استقبال 35 ألف زائر من محافظة خراسان، خلال الزيارة الأربعينية هذا العام، وقال إن "المحافظة مستعدة لإستقبال ما يزيد عن 200 إلى 250 ألف زائر خلال الزيارة الأربعينية القادمة".