الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتعرض لعملية اغتيال فاشلة

أعلن مصدر مطلع في كاراكس عن احتمال تعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لعملية اغتيال فاشلة يوم السبت.

مكسيكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نعم، عملية اغتيال يحتمل أنها كانت، لكنها فاشلة".

© REUTERS / Marco Bello مادورو لترامب: حدد المكان والزمان وستجدني

ولم يدلي المصدر بمعلومات إضافية عن كيفية وقوع الحادث.

وقد أفادت وسائل إعلام، بأنه تم إجلاء مادورو لمكان آمن عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.

ووفقا لـ"رويترز"، انقطع البث التلفزيوني أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق اليوم السبت وشوهد جنود يجرون.

وأثناء إلقاء مادورو كلمته عن الاقتصاد الفنزويلي اختفى الصوت فجأة. وحول فجأة هو وآخرون على المنصة أنظارهم وقد بدت عليهم الدهشة.

وعرضت الكاميرا بعد ذلك عشرات من الجنود الذين بدأوا يجرون قبل انقطاع الإرسال.