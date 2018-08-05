محاولة اغتيال مادورو نفذت باستخدام طائرة مسيرة تحتوي على متفجرات

أعلن الصحفي الفنزويلي الشهير رومان كاماتشو، أن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من المحتمل أنها نفذت باستخدام طائرة مسيرة تحتوي على متفجرات من نوع "سي-4"، مشيرا إلى أن الرئيس لم يصب بأذى، وجاء ذلك وفقا قناة "إن تي إن".