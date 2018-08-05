مادورو يعلن عن اعتقال بعض ممن كانوا وراء محاولة اغتياله

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن تحقيقا بدأ على الفور بعد الحادث وإنه تم اعتقال بعض الجناة.

وقال مادورو في كلمة تلفزيونية إن العنف ضد الحكومة "سيظل يفشل"، مضيفا أن الله والشعب والقوات المسلحة الفنزويلية تحميه.

© REUTERS / Marco Bello الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتعرض لعملية اغتيال فاشلة

كما اتهم الولايات المتحدة وكولومبيا بالسعي إلى إثارة أعمال عنف في فنزويلا، مشيرا إلى أن المعارضة اليمينية والقوة اليمينية الكولومبية يقفون وراء محاولة اغتياله.

وكشف الرئيس الفنزويلي أن عددا من منظمي محاولة الاغتيال التي استهدفته يقيمون في الولايات المتحدة، وطلب من ترامب المساعدة في محاربة هذه الجماعات الإرهابية.

وأكد أنه مصمم على الاستمرار أكثر من ذي قبل بعد هذا الهجوم.