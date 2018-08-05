إصابة 7 جنود في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مادورو

أكد وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس نيكولاس مادورو، أثناء إلقائه كلمة في عرض عسكري السبت، بينما أصيب 7 من جنود الحرس الوطني بجراح.

مكسيكو — سبوتنيك. وقال رودريغيز إن عددا من الطائرات المسيرة المحملة بمتفجرات كانت سببا بحادثة الاغتيال التي وقعت خلال عرض عسكري في العاصمة كاراكس بمشاركة مادورو، مشيرا إلى ان الرئيس الفنزويلي وباقي أعضاء الحكومة لم يصابوا بأذى.

© REUTERS / Marco Bello فنزويلا: مادورو في حالة ممتازة بعد محاولة الاغتيال

ووصف وزير الإعلام ما حدث بأنه "هجوم" ضد الرئيس، موضحا أن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا.

وبدوره اتهم رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا، ديوسدادو كابيلو، القوى اليمينية بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي سياق متصل نقلت قناة "إن تي إن" عن الصحفي الفنزويلي الشهير رومان كاماتشو، قوله، إن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من المحتمل انها نفذت باستخدام طائرة مسيرة تحمل متفجرات من نوع "سي 4".

يذكر أن البث التلفزيوني انقطع أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق يوم السبت.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مباشرة مادورو وهو يلقي كلمة عن الاقتصاد الفنزويلي أمام أكثر من 17 ألف جندي، ثم اختفى الصوت فجأة، ونظر مادورو وآخرون بالمنصة إلى أعلى وقد بدت عليهم الدهشة، ثم شوهد جنود يجرون وانقطع البث التلفزيوني.