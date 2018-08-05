رئيس بوليفيا يتهم الولايات المتحدة بمحاولة اغتيال مادورو

اتهم رئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الولايات المتحدة وأعوانها بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

مكسيكو — سبوتنيك. وكتب موراليس في مدونة صغيرة على "تويتر": "نحن ندين بشدة هذا العدوان الجديد والهجوم الجبان على الرئيس نيكولاس مادورو والشعب البوليفاري".

مشيرا إلى أنه: "بعد فشل محاولاتهم للإطاحة به بالوسائل الديمقراطية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، الآن الإمبراطورية الأمريكية وأعوانها يتعدون على حياته".

Este intento de magnicidio, que es un delito de lesa humanidad, solo muestra la desesperación de un imperio derrotado por un pueblo valiente. Nuestra solidaridad. ¡Fuerza hermano presidente @NicolasMaduro y pueblo bolivariano! — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 5, 2018

وفقا لموراليس، هذه المحاولة بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

© REUTERS / Miraflores Palace محاولة اغتيال مادورو نفذت باستخدام طائرة مسيرة تحتوي على متفجرات

هذا وفي وقت سابق، أكد وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس نيكولاس مادورو، أثناء إلقائه كلمة في عرض عسكري السبت، بينما أصيب سبعة من جنود الحرس الوطني بجراح.

وقال رودريغيز إن عددا من الطائرات المسيرة المحملة بمتفجرات كانت سببا بحادثة الاغتيال التي وقعت خلال عرض عسكري في العاصمة كاراكس بمشاركة مادورو، مشيرا إلى أن الرئيس الفنزويلي وباقي أعضاء الحكومة لم يصابوا بأذى.

يذكر أن البث التلفزيوني انقطع أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق يوم السبت.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مباشرة مادورو وهو يلقي كلمة عن الاقتصاد الفنزويلي أمام أكثر من 17 ألف جندي، ثم اختفى الصوت فجأة، ونظر مادورو وآخرون بالمنصة إلى أعلى وقد بدت عليهم الدهشة، ثم شوهد جنود يجرون وانقطع البث التلفزيوني.