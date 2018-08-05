نيكاراغوا تدين محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي

أدانت سلطات نيكاراغوا محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

مكسيكو — سبوتنيك. وقالت في بيان يحمل توقيع الرئيس دانيال أورتيغا:"لقد علمنا للتو عن الهجوم الإرهابي على رئيس فنزويلا، الأخ والرفيق نيكولاس مادورو، الذي نفذته قوى اليمين الخفية، المليئة بالكراهية والخاسرة في كل مكان، والعازمة على مواصلة تخريب أمريكيتنا اللاتينية".

© REUTERS / HANDOUT مادورو يعلن عن اعتقال بعض ممن كانوا وراء محاولة اغتياله

هذا وفي وقت سابق، أكد وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس نيكولاس مادورو، أثناء إلقائه كلمة في عرض عسكري السبت، أسفرت عن إصابة 7 من جنود الحرس الوطني بجراح.

وبدوره، قال مادورو إنه نجا من محاولة لاغتياله باستخدام طائرات بلا طيار تحمل متفجرات.

واتهم الولايات المتحدة وكولومبيا بالسعي إلى إثارة أعمال عنف في فنزويلا، مشيرا إلى أن المعارضة اليمينية والقوة اليمينية الكولومبية يقفون وراء محاولة اغتياله، مضيفا أنه تم اعتقال بعض الجناة.

وكشف الرئيس الفنزويلي أن عددا من منظمي محاولة الاغتيال التي استهدفته يقيمون في الولايات المتحدة، وطلب من ترامب المساعدة في محاربة هذه الجماعات الإرهابية.

يذكر أن البث التلفزيوني انقطع أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق يوم السبت.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مباشرة مادورو وهو يلقي كلمة عن الاقتصاد الفنزويلي أمام أكثر من 17 ألف جندي، ثم اختفى الصوت فجأة، ونظر مادورو وآخرون بالمنصة إلى أعلى وقد بدت عليهم الدهشة، ثم شوهد جنود يجرون وانقطع البث التلفزيوني.