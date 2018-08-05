كولومبيا تنفي مزاعم مادورو المتعلقة بتورط الرئيس سانتوس بالإعداد لمحاولة اغتياله

مكسيكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان: إن "التصريحات المتعلقة بمسؤولية الزعيم الكولومبي عن محاولة الاغتيال المزعومة على الرئيس الفنزويلي[ نيكولاس مادورو]، تبدو سخيفة وليس لها أساس."

© REUTERS / HANDOUT مادورو يعلن عن اعتقال بعض ممن كانوا وراء محاولة اغتياله

هذا وفي وقت سابق، اتهم مادورو قوى يمينية في فنزويلا بالتعاون مع قوى اليمين في كولومبيا بقيادة الرئيس الكولومبي سانتوس في الإعداد لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها.

وكشف الرئيس الفنزويلي أن عددا من منظمي محاولة الاغتيال التي استهدفته يقيمون في الولايات المتحدة، وطلب من ترامب المساعدة في محاربة هذه الجماعات الإرهابية.

يذكر ان البث التلفزيوني انقطع أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق يوم السبت.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مباشرة مادورو وهو يلقي كلمة عن الاقتصاد الفنزويلي أمام أكثر من 17 ألف جندي، ثم اختفى الصوت فجأة، ونظر مادورو وآخرون بالمنصة إلى أعلى وقد بدت عليهم الدهشة، ثم شوهد جنود يجرون وانقطع البث التلفزيوني.