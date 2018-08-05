دبلوماسي صيني يأمل بتحسن العلاقات مع أستراليا قريبا

قال دبلوماسي صيني كبير يوم السبت إن الصين تأمل بألا تبدي أستراليا "شكوكا لا أساس لها" حتى يمكن للعلاقات بين البلدين أن تعود إلى الاستقرار.

وتوترت العلاقات بين البلدين العام الماضي عندما اتهم رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول بكين بالتدخل في شؤون بلاده بما في ذلك وسائل الإعلام والجامعات والسياسة. وتنفي الصين هذه الاتهامات.

وقالت مصادر لرويترز يوم الأربعاء إنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد لزيارة وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب الصين للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات التي تعقد بانتظام منذ 2014 على الرغم من اقتراح استراليا مواعيد الاجتماعات في مايو أيار وهذه العملية عادة تستغرق أسابيع.

© Sputnik . Pavel Gerasimov الصين تنضم إلى تدريبات بحرية قبالة أستراليا رغم توتر العلاقات بينهما

وقال وانغ يي عضو مجلس الدولة للصحفيين في منتدى إقليمي في سنغافورة "نتعشم أن نتمكن من خلال جهود الجانبين إعادة العلاقات الثنائية قريبا إلى مسار تتطور فيه بشكل سليم ومستقر."

وقال بعد اجتماع مع بيشوب إنه "لتحقيق ذلك نأمل بأن تتمكن استراليا منذ بذل المزيد لصالح زيادة الثقة المتبادلة بين البلدين وألا تساورها شكوك لا أساس لها".

وأضاف أن الجانبين اتفقا على بذل جهود لتحسين العلاقات كما تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن الحماية التجارية.

وقالت بيشوب للصحفيين إن المحادثات كانت "إيجابية جدا" دون أن تعقب.

وفي بيان صدر في وقت لاحق يوم السبت قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين لم تتدخل "مطلقا" في السياسات الداخلية للدول الأخرى ولم تقم بعمليات "تسلل" في الخارج.