القوات الأوكرانية تعلن مقتل عسكري وإصابة اثنين آخرين في دونباس

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد ، عن مقتل واحد من عسكرييها وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء القصف لمواقعها في منطقة دونباس شرق البلاد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من قبل قوات دونيتسك المناهضة لكييف.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: " إن قوات الدفاع الشعبي بدونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 33 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

© AFP 2018 / Sergey Bobok القوات الأوكرانية تعلن عن 34 عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس

وأضاف:" نتيجة للأعمال العدائية قتل جندي وأصيب اثنين آخرين".

يذكر ان مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت يوم الأربعاء 27 حزيران / يونيو، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، وسيدخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو القادم.

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.