القوات المكسيكية تعثر على 150 مهاجرا من أمريكا الوسطى في صندوق شاحنة

قالت الحكومة المكسيكية إنه تم العثور على نحو 150 مهاجرا من أمريكا الوسطى من بينهم 62 طفلا داخل صندوق شاحنة عندما أوقفت السلطات المركبة عند نقطة تفتيش على طريق سريع.

وذكرت بيانات مشتركة من الشرطة الاتحادية وسلطات الهجرة إن مسؤولي الشرطة الاتحادية والهجرة المكسيكيين اكتشفوا المهاجرين أثناء تفتيش الشاحنات على طريق سريع في ولاية تاباسكو بجنوب شرق المكسيك.

© Sputnik . Sergei Stroitelev حوالي 12 ألف مهاجر غادروا ألمانيا خلال عام مقابل مبالغ مالية

ويفر سنويا عشرات الآلاف من مواطني أمريكا الوسطى من العنف والفقر في أوطانهم في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وغالبا ما ينقلهم مهربو بشر في ظروف محفوفة بالمخاطر.

وقال البيان إن هؤلاء المهاجرين كانوا 77 شخصا من جواتيمالا وشخصا واحدا من السلفادور وستة من هندوراس وثلاثة من نيكاراجوا بالإضافة إلى 62 طفلا ولم تكن معهم أي أوراق قانونية.

ولم يحدد البيان جنسيات الأطفال أو ما إذا كانوا برفقة آبائهم ولم يرد المتحدثون باسم الشرطة الاتحادية على طلب للتوضيح.