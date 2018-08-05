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    حريق بالقرب من ريدينغ، كاليفورنيا 28 يوليو/ تموز 2018

    حرائق الغابات تستعر في شمال كاليفورنيا وارتفاع عدد القتلى إلى سبعة

    © AFP 2018 / Josh Edelson
    العالم
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    قال مسؤولون إن شخصا سابعا لقي حتفه في حريق غابات بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مع اتساع رقعة حرائق أخرى أكثر من 25% الليلة الماضية كما أنها مازالت تنتشر.

    وصدرت أوامر بإجلاء المزيد من السكان عن منازلهم، فيما واجه عمال الإطفاء درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.

    ونقلت قناة تابعة لشبكة (سي.بي.إس) عن متحدث باسم شركة (بي جي آند إي) للكهرباء قوله إن عاملا في الشركة لقي حتفه في حريق (كار فاير) الذي يستعر على بعد نحو 261 كيلومترا إلى الشمال من سكرامنتو. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الشركة أو مسؤولي إطفاء للتعقيب، وفقا لرويترز.

    حريق بالقرب من ريدينغ، كاليفورنيا 28 يوليو/ تموز 2018
    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez
    هدوء الرياح يجدد الأمل في مكافحة حرائق كاليفورنيا

    وأودى حريق (كار فاير) وهو أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في تاريخ كاليفورنيا بحياة ستة أشخاص.

    ويستعر حريقان آخران يعرفان باسم (مندوسينو كومبليكس) في مقاطعات مندوسينو وليك وكولوسا التي تقع إلى الشمال من مدينة سان فرانسيسكو. واتسعت رقعة حريقي (ريفر) و(رانش) لتشمل نحو 229 ألف فدان بحلول ساعة مبكرة من صباح أمس السبت ويعتبر أن السلطات احتوت 34 بالمئة منهما.

    وقال مدير جهاز الإطفاء في كاليفورنيا كين بيملوت، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن حرائق الغابات في كاليفورنيا أتت على مساحة أكبر من الأراضي قبل المعتاد في "موسم الحرائق".

    وأضاف "موسم الحرائق بدأ للتو. وما يبدو أننا ينبغي أن نشهده في ذروة موسم الحرائق، بحسابات التاريخ، هو في الواقع ما نراه في البداية".

    حريق بالقرب من ريدينغ، كاليفورنيا 28 يوليو/ تموز 2018
    © AFP 2018 / Josh Edelson
    مواصلة جهود إطفاء حرائق الغابات في كاليفورنيا الأمريكية

    وأتت حرائق الغابات في كاليفورنيا الأسبوع الماضي على نحو 290 ألف فدان من الأراضي أي أكثر من مثلي المتوسط خلال الفترة نفسها على مدى خمس سنوات وفقا لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا.

    ويغطي حريقا (مندوسينو كومبليكس) ما يزيد عن ثلثي مساحة مدينة لوس انجليس وأسفرا عن إجلاء أكثر من 20 ألف ساكن ودمرا ما يربو على 100 مبنى.

    واستعر حريقا (مندوسينو كومبليكس) ليصبحا أكبر من حريق (كار فاير) الذي راح ضحيته ستة أشخاص على الأقل ودمر أكثر من 1500 مبنى.

    وتمكن عمال الإطفاء من احتواء 41% من حريق (كار فاير)بحلول صباح أمس السبت وسمحت السلطات للبعض بالعودة إلى منازلهم بعد إجلائها.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    كاليفورنيا
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