الحرس الثوري الإيراني يؤكد إطلاق مناورات في الخليج الفارسي ومضيق هرمز

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، 5 أغسطس/أب، إطلاقه مناورات واسعة في مياه الخليج الفارسي قبل أيام.

وصرح الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري رمضان شريف: "تم إجراء التمارين بهدف السيطرة على سلامة الممرات المائية وحماية برنامج تدريبات التقويم السنوي للحرس الثوري"، وذلك وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

© REUTERS / File Photo أمريكا تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى

وأضاف شريف: "وقد تمت هذه المناورات بإشراف من قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، الذي شدد على ضرورة الحفاظ على الدفاعية الشاملة وتعزيزها لضمان الأمن الاستراتيجي لمضيق هرمز والخليج الفارسي، والرد المناسب للتهديدات المحتملة من الأعداء".

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا لـ"رويترز"، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.

بدوره، قال قائد سلاح البحر في الجیش الإیراني، حسین خانزادي، إن "مضیق هرمز لن یكون آمنا لأولئك الذین یستخدمون أموال النفط المار من المضیق لتهدید أمن إیران".



