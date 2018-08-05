الحرس الثوري الإيراني يؤكد إطلاق مناورات في الخليج الفارسي ومضيق هرمز

وصرح الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري رمضان شريف: "تم إجراء التمارين بهدف السيطرة على سلامة الممرات المائية وحماية برنامج تدريبات التقويم السنوي للحرس الثوري"، وذلك وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا لـ"رويترز"، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.
بدوره، قال قائد سلاح البحر في الجیش الإیراني، حسین خانزادي، إن "مضیق هرمز لن یكون آمنا لأولئك الذین یستخدمون أموال النفط المار من المضیق لتهدید أمن إیران".
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