مايكل جوردان يدافع عن نجم كرة السلة جيمس بعد تصريحات ترامب

سارع أسطورة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة مايكل جوردان ورياضيون أمريكيون آخرون للدفاع عن نجم كرة السلة ليبرون جيمس بعد أن شكك الرئيس دونالد ترامب في مستوى ذكاء اللاعب في إحدى تغريداته.

وقال جوردان، المالك الحالي لفريق تشارلوت هورنتس الذي يلعب بدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة لشبكة (إن.بي.سي نيوز) عبر متحدث "أدعم إل.جيه.. إنه يقوم بمهمة رائعة لمجتمعه".

وجاء تعليق جوردان وآخرين بعد أن كتب ترامب تغريدة قال فيها:" ليبرون جميس أجرى مقابلة لتوه مع أغبى رجل في التلفزيون، دون ليمون. لقد جعل ليبرون يبدو كما لو كان ذكيا وهو أمر ليس بالسهل. أحب مايك!"، كما نقلت وكالة "رويترز".

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

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وكان ترامب يشير إلى مقابلة أجراها ليمون لشبكة (سي.إن.إن) بعد أيام من افتتاح جيمس ومؤسسته مدرسة عامة للأطفال الفقراء في بلدته بأوهايو.

وعبارة "أحب مايك!" كانت تشير على ما يبدو إلى رأي ترامب بخصوص الجدال المثار حول ما إذا كان جوردان، الفائز بلقب دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة ست مرات، أم جيمس، لاعب فريق لوس انجليس ليكرز والفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري أربع مرات وبلقب دوري السلة ثلاث مرات، هو أفضل لاعب على الإطلاق في دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة.

وتدعم ميلانيا زوجة ترامب عمل جيمس لصالح الأطفال.

قالت ميلانيا في بيان عبر المتحدثة باسمها "يبدو أن ليبرون جيمس يقدم أشياء جيدة لصالح أجيالنا القادمة وكما كانت دائما، تشجع السيدة الأولى الجميع على فتح حوار يتناول القضايا التي تواجه الأطفال اليوم".