إصابتان في قصف إسرائيلي شمال غزة

أغارت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قطاع غزة، وأصابت فلسطينيين اثنين.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي أغار على بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، وتسبب الهجوم في إصابة فلسطينيين، بداعي أنهم مجموعة من كتائب المجاهدين الفلسطينيين.

דיווחים בעזה על שני נפגעים בתקיפה אווירית בצפון הרצועה, אין לכך אישור רשמי. בכלי תקשורת בעזה מדווחים כי הותקף מוצב של אחד הארגונים@DanaBenShimon2 https://t.co/2CySAKJbX1 — כאן חדשות (@kann_news) August 5, 2018

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارتين، أمس السبت، على قطاع غزة، واحدة في الشمال، وأخرى في الجنوب، بداعي استعداد الفلسطينيين لإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة، ما تسبب في إصابة العشرات من الفلسطينيين.