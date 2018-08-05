نتنياهو: إسرائيل هي الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل هي الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي.

ونشر نتنياهو، اليوم الأحد، تغريدات على حسابه الشخصي على "تويتر"، قال فيها إن "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والحقوق الفردية مكفولة بقوانين كثيرة، بما فيها القانون الأساسي (كرامة الإنسان وحريته). لا أحد مس ولا أحد سيمس بهذه الحقوق الفردية".

© Sputnik . Aleksei Nikolski نتنياهو يقاطع جلسته مع الدروز بعد نعت بلاده بـ"العنصرية"

قلت في مستهل جلسة الحكومة:



دولة إسرائيل هي الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي. إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية. الحقوق الفردية مكفولة بقوانين كثيرة بما فيها القانون الأساسي "كرامة الإنسان وحريته". لا أحد مس ولا أحد سيمس بهذه الحقوق الفردية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 5, 2018

واعتبر نتنياهو أن علاقة بلاده مع أبناء الطائفة الدرزية تعتبر ضرورية، وقرر تشكيل لجنة وزارية خاصة لتعزيز هذه العلاقات، وثمن أبناء جميع الأديان والطوائف الذين يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية.

وأشارت القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو قد أطلق هذه التصريحات في مستهل جلسته الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، والتي تعقد صباح الأحد من كل أسبوع. وقد خصص رئيس الوزراء الإسرائيلي الجزء الأكبر منها لوضع صيغة توافقية مع الدروز، بشأن قانون "القومية".

ראש הממשלה @netanyahu בישיבת הממשלה: "מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ושלו בלבד. נקים ועדה מיוחדת שתכיר בתרומה של התורמים במערכת הביטחון לישראל. מכל העדות ומכל הדתות" @BarakRavid — חדשות עשר (@news10) August 5, 2018

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