نتنياهو: إسرائيل هي الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي

ونشر نتنياهو، اليوم الأحد، تغريدات على حسابه الشخصي على "تويتر"، قال فيها إن "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والحقوق الفردية مكفولة بقوانين كثيرة، بما فيها القانون الأساسي (كرامة الإنسان وحريته). لا أحد مس ولا أحد سيمس بهذه الحقوق الفردية".
قلت في مستهل جلسة الحكومة:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 5, 2018
دولة إسرائيل هي الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي. إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية. الحقوق الفردية مكفولة بقوانين كثيرة بما فيها القانون الأساسي "كرامة الإنسان وحريته". لا أحد مس ولا أحد سيمس بهذه الحقوق الفردية.
وأشارت القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو قد أطلق هذه التصريحات في مستهل جلسته الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، والتي تعقد صباح الأحد من كل أسبوع. وقد خصص رئيس الوزراء الإسرائيلي الجزء الأكبر منها لوضع صيغة توافقية مع الدروز، بشأن قانون "القومية".
ראש הממשלה @netanyahu בישיבת הממשלה: "מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ושלו בלבד. נקים ועדה מיוחדת שתכיר בתרומה של התורמים במערכת הביטחון לישראל. מכל העדות ומכל הדתות" @BarakRavid— חדשות עשר (@news10) August 5, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)