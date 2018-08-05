إسرائيل تشترط وقف "بالونات الهيليوم" مقابل فتح معبر "كيرم شالوم"

قال مصدر إسرائيلي بارز إن الهدف من التهدئة مع حماس هو وقف الاحتجاجات الفلسطينية على الجدار الفاصل وإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، بحسب ما نقلت القناة "العاشرة" الإسرائيلية.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الهدف الرئيس من التهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة هو وقف الاحتجاجات الفلسطينية المستمرة أيام الجمع من كل أسبوع، وكذلك إطلاق بالونت الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.

© AP Photo / Adel Hana فتح: مفاوضات حماس مع إسرائيل تطبيق فعلي لـ"صفقة القرن"

وأفادت القناة العبرية بأن مباحثات التهدئة تشترط وقف إطلاق النار من حركة " حماس " يقابله فتح معبر كيرم شالوم، ومحاولة التوصل لإتمام صفقة تبادل أسرى بين " حماس" وإسرائيل.

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" سيجتمع، اليوم الأحد، لمناقشة التهدئة في غزة، وبحث الملفات العالقة بذلك، سواء إطالة فترة الهدنة، أو إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس، أو غيرها من الملفات المهمة بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.