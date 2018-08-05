إسرائيل تشترط وقف "بالونات الهيليوم" مقابل فتح معبر "كيرم شالوم"

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الهدف الرئيس من التهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة هو وقف الاحتجاجات الفلسطينية المستمرة أيام الجمع من كل أسبوع، وكذلك إطلاق بالونت الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.
يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" سيجتمع، اليوم الأحد، لمناقشة التهدئة في غزة، وبحث الملفات العالقة بذلك، سواء إطالة فترة الهدنة، أو إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس، أو غيرها من الملفات المهمة بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.
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