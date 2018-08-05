مقتل 20 شخصا في حادث تحطم طائرة في غراوبوندن بسويسرا

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عن الشرطة إن "20 شخصا قتلوا بينهم 11 رجلا و9 نساء، في تحطم طائرة يونكر"، موضحة أن "أحدا لم ينجو من الحادث".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت السلطات السويسرية عن تحطم طائرة ركاب صغيرة في جبال الألب بسويسرا يوم أمس السبت 4 آب/ أغسطس، وذلك بعد ساعات فقط من مقتل أسرة من أربعة أفراد إثر سقوط الطائرة الصغيرة التي كانت تقلها في غابة.
ولم تذكر السلطات تفاصيل تُذكر عن الحادث الثاني ولكن شركة الطيران المحلية جيه يو-أير قالت إن إحدى طائراتها التي تتسع لسبعة عشر راكبا بالإضافة إلى طيارين اثنين تحطمت. ولم يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.
BREAKING Swiss Alps #PlaneCrash: 20 people feared dead after sightseeing aircraft smashes into side of mountain https://t.co/waufiep8ZZ pic.twitter.com/JqqL6SrwHL— AirLines Flash (@AirLines_Flash) August 5, 2018
Update: Swiss authorities confirm that all 20 people on board a sightseeing plane died after it crashed in the Swiss Alps. https://t.co/4oSTR8LSug
— Broward Gator (@BrowardGator) August 5, 2018
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