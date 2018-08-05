مقتل 20 شخصا في حادث تحطم طائرة في غراوبوندن بسويسرا

© Fotolia / Lukasz Janyst تحطم طائرة ثانية في جبال الألب بسويسرا يوم السبت

القاهرة — سبوتنيك . أعلنت الشرطة السويسرية اليوم الأحد مقتل 20 شخصا، في حادث تحطم طائرة من طراز يونكرز، وقع أمس السبت في غراوبوندن السويسرية

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عن الشرطة إن "20 شخصا قتلوا بينهم 11 رجلا و9 نساء، في تحطم طائرة يونكر"، موضحة أن "أحدا لم ينجو من الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت السلطات السويسرية عن تحطم طائرة ركاب صغيرة في جبال الألب بسويسرا يوم أمس السبت 4 آب/ أغسطس، وذلك بعد ساعات فقط من مقتل أسرة من أربعة أفراد إثر سقوط الطائرة الصغيرة التي كانت تقلها في غابة.

ولم تذكر السلطات تفاصيل تُذكر عن الحادث الثاني ولكن شركة الطيران المحلية جيه يو-أير قالت إن إحدى طائراتها التي تتسع لسبعة عشر راكبا بالإضافة إلى طيارين اثنين تحطمت. ولم يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

BREAKING Swiss Alps #PlaneCrash: 20 people feared dead after sightseeing aircraft smashes into side of mountain https://t.co/waufiep8ZZ pic.twitter.com/JqqL6SrwHL — AirLines Flash (@AirLines_Flash) August 5, 2018

​