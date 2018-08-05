فرق الإطفاء تكافح حريقا على الحدود بين إسبانيا والبرتغال

تعمل فرق إطفاء من البرتغال وإسبانيا معا، اليوم الأحد، للسيطرة على حريق للغابات قرب الحدود المشتركة بين البلدين، مع اقتراب درجات الحرارة في جنوب أوروبا من مستويات مرتفعة قياسية في شبه جزيرة ايبيريا.

وتشهد أوروبا موجة حارة تسببت في جفاف وحرائق غابات من اليونان إلى السويد. وأصدرت السلطات الإسبانية تحذيرا، اليوم الأحد، قالت فيه إن منطقة إكستريمادورا الجنوبية بأكملها معرضة بشدة لخطر نشوب حرائق الغابات.

© AP Photo / Josh Edelson حريق غابات في كاليفورنيا يجبر الآلاف على مغادرة منازلهم

واجتاحت الحرائق الأشجار والشجيرات الجافة، منذ مساء أمس السبت وحتى اليوم الأحد، قرب بطليوس في جنوب غرب إسبانيا حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية اليوم الأحد وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الإسبانية.

وقالت خدمات الطوارئ الإسبانية، على تويتر، إن الحريق استقر صباح اليوم الأحد لكنه ليس تحت السيطرة بعد، وفقا لوكالة "رويترز".