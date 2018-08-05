بولتون: واشنطن غير متورطة في حادث انفجار الطائرة المسيرة في فنزويلا

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن بلاده ليست متورطة في حادث انفجار الطائرة المسيرة الذي حدث في فنزويلا.

© REUTERS / Marco Bello فنزويلا: مادورو في حالة ممتازة بعد محاولة الاغتيال

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ، اليوم الأحد، إن حكومة الولايات المتحدة ليس لها أي دور في انفجار طائرة بدون طيار يوم السبت في عرض عسكري حيث كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلقي خطابا.

وقال بولتون في مقابلة مع صحيفة "فوكس نيوز صنداي":

أستطيع أن أقول بشكل لا لبس فيه أنه لا يوجد تدخل حكومي أمريكي في هذا الأمر على الإطلاق. بحسب ما نقلته رويترز.

إلى ذلك، نفت كولومبيا أيضا مزاعم الاتهامات المتعلقة بتورط الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان: إن "التصريحات المتعلقة بمسؤولية الزعيم الكولومبي عن محاولة الاغتيال المزعومة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تبدو سخيفة وليس لها أساس."

هذا وفي وقت سابق، اتهم مادورو قوى يمينية في فنزويلا بالتعاون مع قوى اليمين في كولومبيا بقيادة الرئيس الكولومبي سانتوس في الإعداد لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها.

وكشف الرئيس الفنزويلي أن عددا من منظمي محاولة الاغتيال التي استهدفته يقيمون في الولايات المتحدة، وطلب من ترامب المساعدة في محاربة هذه الجماعات الإرهابية.