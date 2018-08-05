الخارجية الإيرانية تدين محاولة اغتيال رئيس فنزويلا

أدانت طهران محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وشددت على أن تلك الخطوة تهدف إلى زعزعة استقرار فنزويلا خدمة لمصالح أعدائها.

طهران- سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، اليوم الأحد، عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي إننا "نعتبر هذه المحاولة حركة من أجل زعزعة استقرار وأمن هذا البلد، ويخدم مصالح أعداء حكومة فنزويلا وشعبها وندينه بشدة".

© REUTERS / Handout فيديو يوثق لحظة محاولة اغتيال رئيس فنزويلا ورد فعل مرافقيه

يذكر أن البث التلفزيوني انقطع أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق يوم السبت.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مباشرة مادورو وهو يلقي كلمة عن الاقتصاد الفنزويلي أمام أكثر من 17 ألف جندي، ثم اختفى الصوت فجأة، ونظر مادورو وآخرون بالمنصة إلى أعلى وقد بدت عليهم الدهشة، ثم شوهد جنود يجرون وانقطع البث التلفزيوني.

وبعد بضعة دقائق من الحادث تبين أن طائرة بلا طيار محملة بمتفجرات كانت تهدف إلى اغتيال الرئيس الفنزويلي.

وذكر وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، أن الحادث هو "هجوم ضد الزعيم اليساري"، موضحا أن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا.

وأعلن الرئيس الفنزويلي أن "عناصر هذا الهجوم تم القبض عليهم وأن إجراءات التحقيق كانت ناجحة للغاية".