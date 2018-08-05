انحسار الموجة الحارة الأوروبية عن مركزها في البرتغال وحرائق الغابات مستمرة

بدأت درجات الحرارة في البرتغال، مركز الموجة الحارة التي تشهدها أوروبا، في التراجع عن مستوياتها القياسية، اليوم الأحد، بينما تستمر حرائق الغابات لليوم الثالث على التوالي في الجنوب، ويكافحها 800 من عمال الإطفاء و12 طائرة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أتت الموجة الحارة بالجفاف وحرائق الغابات إلى أوروبا من اليونان ـ حيث توفي 91 شخصا في حريق في يوليو/تموز ـ إلى السويد. وارتفعت درجات الحرارة في بعض مناطق البرتغال إلى 47 درجة مئوية، وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة في أوروبا، هي 48 درجة مئوية في أثينا، عام 1977.

© AFP 2018 / Josh Edelson حرائق الغابات تستعر في شمال كاليفورنيا وارتفاع عدد القتلى إلى سبعة

والتهمت النيران أكثر من ألف هكتار من الغابات في منطقة مونتشيك في جنوب إقليم الجارف السياحي. ونشرت السلطات 130 جنديا للمساعدة في الجهود.

وقال الكولونيل، مانويل كورديرو، قائد الحماية المدنية، "إنه وضع سيء، ونظرا لأحوال الطقس لن يتحسن الوضع اليوم".

وقتلت حرائق الغابات، العام الماضي، 114 شخصا، في أسوأ مأساة من نوعها تشهدها البرتغال، وسارعت السلطات هذه المرة بإجلاء أكثر من مئة شخص من قرى حول مونتشيك. وأظهرت لقطات صورها التلفزيون عربات محترقة ومباني متفحمة وقرى مهجورة.

وقالت السلطات إن ستة أشخاص أصيبوا أثناء محاولتهم الفرار من حريق على الحدود مع إسبانيا، أمس السبت. واخمد الحريق بعد ذلك.

وتعمل فرق إطفاء من البرتغال وإسبانيا معا، اليوم الأحد، لاحتواء حريق للغابات قرب الحدود المشتركة بين البلدين، وأصدرت السلطات الإسبانية تحذيرا، اليوم الأحد، قالت فيه، إن منطقة إكستريمادورا الجنوبية بأكملها معرضة بشدة لخطر نشوب حرائق الغابات.