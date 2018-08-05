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18:38 05 أغسطس/ أب 2018
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    حرائق الغابات في جنوب فرنسا

    انحسار الموجة الحارة الأوروبية عن مركزها في البرتغال وحرائق الغابات مستمرة

    © REUTERS / ERIC GAILLARD
    العالم
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    بدأت درجات الحرارة في البرتغال، مركز الموجة الحارة التي تشهدها أوروبا، في التراجع عن مستوياتها القياسية، اليوم الأحد، بينما تستمر حرائق الغابات لليوم الثالث على التوالي في الجنوب، ويكافحها 800 من عمال الإطفاء و12 طائرة.

    وبحسب وكالة "رويترز"، أتت الموجة الحارة بالجفاف وحرائق الغابات إلى أوروبا من اليونان ـ حيث توفي 91 شخصا في حريق في يوليو/تموز ـ إلى السويد. وارتفعت درجات الحرارة في بعض مناطق البرتغال إلى 47 درجة مئوية، وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة في أوروبا، هي 48 درجة مئوية في أثينا، عام 1977.

    حريق بالقرب من ريدينغ، كاليفورنيا 28 يوليو/ تموز 2018
    © AFP 2018 / Josh Edelson
    حرائق الغابات تستعر في شمال كاليفورنيا وارتفاع عدد القتلى إلى سبعة
    والتهمت النيران أكثر من ألف هكتار من الغابات في منطقة مونتشيك في جنوب إقليم الجارف السياحي. ونشرت السلطات 130 جنديا للمساعدة في الجهود.

    وقال الكولونيل، مانويل كورديرو، قائد الحماية المدنية، "إنه وضع سيء، ونظرا لأحوال الطقس لن يتحسن الوضع اليوم".

    وقتلت حرائق الغابات، العام الماضي، 114 شخصا، في أسوأ مأساة من نوعها تشهدها البرتغال، وسارعت السلطات هذه المرة بإجلاء أكثر من مئة شخص من قرى حول مونتشيك. وأظهرت لقطات صورها التلفزيون عربات محترقة ومباني متفحمة وقرى مهجورة.

    وقالت السلطات إن ستة أشخاص أصيبوا أثناء محاولتهم الفرار من حريق على الحدود مع إسبانيا، أمس السبت. واخمد الحريق بعد ذلك.

    وتعمل فرق إطفاء من البرتغال وإسبانيا معا، اليوم الأحد، لاحتواء حريق للغابات قرب الحدود المشتركة بين البلدين، وأصدرت السلطات الإسبانية تحذيرا، اليوم الأحد، قالت فيه، إن منطقة إكستريمادورا الجنوبية بأكملها معرضة بشدة لخطر نشوب حرائق الغابات.

    إخماد حرائق الغابات في الولايات المتحدة
    © AP Photo/ Ted S. Warren
    توجه رجال إطفاء من أستراليا ونيوزيلندا إلى أمريكا لمكافحة حرائق الغابات
    وفي لشبونة وصلت درجات الحرارة إلى مستوى قياسي بلغ 44 درجة مئوية، أمس السبت، فخلت الشوارع التي عادة ما تكون مزدحمة بالسائحين. وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية أن تبلغ درجة الحرارة اليوم 42 درجة مئوية في العاصمة، وأن تبلع ذروتها عند 44 درجة مئوية، في وسط البلاد. وتظل أغلب المناطق مهددة بخطر الحرائق حتى يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، دون مستوى 40 درجة مئوية.

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