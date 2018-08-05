الخارجية الأمريكية تستدعي القائم بأعمال روسيا في أمريكا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ويس ميتشل، استدعى القائم بالأعمال المؤقت لروسيا في الولايات المتحدة دميتري جيرنوف إلى وزارة الخارجية.

سبوتنيك. وبحسب الدبلوماسية فإنه تم استدعاء جيرنوف بسبب مزاعم عن سياسة موسكو العدائية تجاه واشنطن.

وكتبت نويرت على تويتر:"استدعى مساعد وزيرة الخارجية ميتشل القائم بالأعمال المؤقت لروسيا جيرنوف للحصول على تعليق حول محاولات الكرملين استخدام الشبكات الاجتماعية لتعزيز العنف والانقسام في الولايات المتحدة، نحن لن نسكت عن هذا التدخل العدواني".

Assistant Secretary Mitchell convoked #Russia Chargé Zhirnov to answer for the Kremlin’s attempts to use social media accounts to promote violent and divisive causes in the U.S. – we will not tolerate this aggressive interference. https://t.co/dnIHR0GIOt — Heather Nauert (@statedeptspox) August 5, 2018

وفي وقت سابق طالبت الولايات المتحدة روسيا أن تتوقف عن التدخل في شؤون البلاد.

ومن ناحيتها فقد صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا يوم الجمعة الماضي بأن موسكو استقبلت بكل أسف تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول التأثير الروسي على مزاج الأمريكيين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والهستيريا حول تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأمريكية، تقوض العلاقات الروسية الأمريكية وتعرض النظام السياسي الأمريكي للسخرية.