المتورطون في محاولة اغتيال مادورو خططوا لها على مدار 6 أشهر

صرح وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، إن المهاجمين الذين كانوا وراء محاولة اغتيال الرئيس، نيكولاس مادورو، أعدوا للعملية منذ 6 أشهر على الأقل.

وأضاف رودريغيز في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" "ولم تنجح الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس مادورو في إبعاد الرئيس فحسب، بل سرعان ما تمكنت من القبض على العديد من الجناة في مسرح الجريمة… والآن يقدمون لنا جميع تفاصيل العملية، والتي كانوا يعدون لها منذ 6 أشهر على الأقل".

© REUTERS / Handout فيديو يوثق لحظة محاولة اغتيال رئيس فنزويلا ورد فعل مرافقيه

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مباشرة، لمادورو، وهو يلقي كلمة عن الاقتصاد الفنزويلي أمام أكثر من 17 ألف جندي، ثم اختفى الصوت فجأة، ونظر مادورو وآخرون بالمنصة إلى أعلى وقد بدت عليهم الدهشة، ثم شوهد جنود يجرون وانقطع البث التلفزيوني.

وبعد بضعة دقائق من الحادث تبين أن طائرة بلا طيار محملة بمتفجرات كانت تهدف إلى اغتيال الرئيس الفنزويلي.

وذكر وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، أن الحادث هو "هجوم ضد الزعيم اليساري"، موضحا أن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا.

وأعلن الرئيس الفنزويلي أن "عناصر هذا الهجوم تم القبض عليهم وأن إجراءات التحقيق كانت ناجحة للغاية".