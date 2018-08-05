المتورطون في محاولة اغتيال مادورو خططوا لها على مدار 6 أشهر

وأضاف رودريغيز في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" "ولم تنجح الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس مادورو في إبعاد الرئيس فحسب، بل سرعان ما تمكنت من القبض على العديد من الجناة في مسرح الجريمة… والآن يقدمون لنا جميع تفاصيل العملية، والتي كانوا يعدون لها منذ 6 أشهر على الأقل".
وبعد بضعة دقائق من الحادث تبين أن طائرة بلا طيار محملة بمتفجرات كانت تهدف إلى اغتيال الرئيس الفنزويلي.
وذكر وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، أن الحادث هو "هجوم ضد الزعيم اليساري"، موضحا أن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا.
وأعلن الرئيس الفنزويلي أن "عناصر هذا الهجوم تم القبض عليهم وأن إجراءات التحقيق كانت ناجحة للغاية".
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