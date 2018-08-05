حريق كبير بمستوطنة في "غلاف غزة"

أفاد الموقع الإلكتروني العبري "0404"، مساء اليوم الأحد، أن حريقا كبيرا اندلع في "كيسوفيم"، كبرى مستوطنات غلاف غزة، بسبب بالونات الهيليوم الحارقة.
وأكد الموقع الإسرائيلي أن قوات الإطفاء والجبهة الداخلية ساهموا في الإسراع بإطفاء الحرائق.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد ذكرت في تقرير لها نشر، في 5 يوليو/تموز الماضي، أن أكثر من 20 حريقا يندلع يوميا بسبب البالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون من غزة.
وأضافت الصحيفة العبرية أن الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة باتت تشكل تهديدا حقيقيا على المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق العمل الفلسطيني بالاختراع الجديد، منذ 30 مارس/آذار الماضي، الذي تزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)