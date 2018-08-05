حريق كبير بمستوطنة في "غلاف غزة"

اندلع حريق كبير في مستوطنة "كيسوفيم" كبرى مستوطنات "غلاف غزة"، ظهر اليوم، الأحد، ضمن سلسلة حرائق اندلعت منذ الصباح.

أفاد الموقع الإلكتروني العبري "0404"، مساء اليوم الأحد، أن حريقا كبيرا اندلع في "كيسوفيم"، كبرى مستوطنات غلاف غزة، بسبب بالونات الهيليوم الحارقة.

© AP Photo / Jeff Chiu الحرائق تلتهم مستوطنات "غلاف غزة" منذ صباح اليوم

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري أن العشرات من بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة انطلقت صباح اليوم، وتسببت في اندلاع ما يزيد عن 7 حرائق، منذ الصباح، أكبرهم في مستوطنة كيسوفيم.

وأكد الموقع الإسرائيلي أن قوات الإطفاء والجبهة الداخلية ساهموا في الإسراع بإطفاء الحرائق.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد ذكرت في تقرير لها نشر، في 5 يوليو/تموز الماضي، أن أكثر من 20 حريقا يندلع يوميا بسبب البالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون من غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة باتت تشكل تهديدا حقيقيا على المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق العمل الفلسطيني بالاختراع الجديد، منذ 30 مارس/آذار الماضي، الذي تزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني.