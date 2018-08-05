اتفاق سلام نهائي وتقاسم للسلطة بين جنوب السودان والمتمردين

وقع فرقاء جنوب السودان اليوم الأحد، على اتفاق سلام خاص بتقاسم السلطة بوساطة سودانية ودعم أفريقي.

© Sputnik . ألكسندر غراشينكوف الحزب الحاكم في السودان يعلن عن مفاجآت سارة

القاهرة — سبوتنيك . ونقل التلفزيون السوداني الرسمي صورا لرئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار وجماعات المعارضة وهم يوقعون على الاتفاق النهائي، الذي من المتوقع أن يضع نقطة النهاية لنزاع مستمر منذ خمس سنوات، وذلك بحضور الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من قادة الدول الأفريقية.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إن كافة الأحزاب السياسية بجنوب السودان ستقوم بالتوقيع على اتفاق السلام اليوم.

وكان وزير الخارجية السوداني، قد حدد في 26 يوليو/تموز الماضي، تاريخ اليوم 5 أغسطس/آب موعدا لتوقيع فرقاء جنوب السودان على الاتفاق النهائي بحضور إقليمي ودولي، مجددا حرص السودان على مواصلة جهوده لإلحاق بعض الفصائل الأخرى بالاتفاق.

وتضم الاتفاقية خمسة فصول، و11 صفحة، علما أن الوساطة كثفت جهودها لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في جنوب السودان، بعد تعثر التوقيع.

وسبق ذلك بيوم واحد توقيع فرقاء جنوب السودان، يوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، وثيقة اتفاق مبدئية لتقاسم السلطة بين الحكومة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت، والمعارضة بزعامة نائب الرئيس السابق زعيم المتمردين رياك مشار.