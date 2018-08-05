محتجون يقطعون الطرق في بنغلاديش

ذكرت وكالة "رويترز" أن الطلاب عطلوا حركة السير، اليوم الأحد 5 أغسطس/آب، ولم يسمحوا سوى بمرور مركبات الطوارئ.
وأعلنت السفارة الأمريكية على "تويتر" أنها لا تؤيد إلحاق بعض المتظاهرين أضرارا بالممتلكات العامة، لكن لا شيء يبرر الهجمات الوحشية واستخدام العنف ضدهم في مطلع الأسبوع، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية تعكس حقهم الديمقراطي في المطالبة بزيادة معايير السلامة على الطرق في بنغلاديش.
وتشهد بنغلاديش أعلى معدلات حوادث الطرق عالميا، حيث يلقى أكثر من أربعة آلاف شخص حتفهم في تلك الحوادث سنويا.
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