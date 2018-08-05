محتجون يقطعون الطرق في بنغلاديش

استخدمت شرطة بنغلادش الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الآلاف من الطلاب، الذين يواصلون احتجاجاتهم، لليوم الثامن على التوالي، بعدما قتلت إحدى الشاحنات شابين بسبب سرعتها الكبيرة.

ذكرت وكالة "رويترز" أن الطلاب عطلوا حركة السير، اليوم الأحد 5 أغسطس/آب، ولم يسمحوا سوى بمرور مركبات الطوارئ.

© REUTERS / Hannah McKay بنغلاديش تطمئن المجتمع الدولي بشأن خطة إعادة الروهينغا إلى بورما

بينما هددت الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا استمرت الاحتجاجات في تعطيل المرور، في حين انتقدت السفارة الأمريكية الحملة، التي تقودها الحكومة ضد المحتجين.

وأعلنت السفارة الأمريكية على "تويتر" أنها لا تؤيد إلحاق بعض المتظاهرين أضرارا بالممتلكات العامة، لكن لا شيء يبرر الهجمات الوحشية واستخدام العنف ضدهم في مطلع الأسبوع، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية تعكس حقهم الديمقراطي في المطالبة بزيادة معايير السلامة على الطرق في بنغلاديش.

وتشهد بنغلاديش أعلى معدلات حوادث الطرق عالميا، حيث يلقى أكثر من أربعة آلاف شخص حتفهم في تلك الحوادث سنويا.